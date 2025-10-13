Передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Рейнджерс" в матче НХЛ

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Вашингтона", единственную шайбу забросил Энтони Боливье (34-я минута) с передач Овечкина и Деклана Чисхолма.

Овечкин набрал второе очко в сезоне, ранее он отметился передачей в предыдущем матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:2). В его активе также 3 броска в створ ворот и 4 силовых приема. Овечкин довел количество набранных в НХЛ очков до 1 625 (897 шайб + 728 передач), ему принадлежит рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах, также он является самым результативным российским игроком в истории лиги.

В следующем матче "Вашингтон" 15 октября дома примет "Тампу", "Рейнджерс" в этот же день на своей площадке сыграют против "Эдмонтона".