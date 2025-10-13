МОК изучает недопуск израильских гимнастов на чемпионат мира

Организация сообщила о разбирательстве в ситуации со всеми заинтересованными сторонами

Редакция сайта ТАСС

Артем Долгопят © Matthias Hangst/ Getty Images

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) изучает вопрос недопуска израильских спортсменов на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в турнире.

"Нам известны различные заявления, касающиеся участия сборной Израиля по спортивной гимнастике в предстоящем чемпионате мира в Индонезии. Мы работаем над тем, чтобы лучше разобраться в ситуации со всеми заинтересованными сторонами", - сообщили в МОК.

Соревнования пройдут с 19 по 25 декабря в Джакарте. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.