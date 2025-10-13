Каноист Штыль признался, что не задумывается о завершении спортивной карьеры

По словам призера Олимпийских игр, в дальнейшем он планирует развивать вид спорта в России

Иван Штыль © Евгений Мессман/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль не задумывается о завершении спортивной карьеры.

"Вы знаете, пока я сильно не думаю, честно вам скажу, потому что, если я начну об этом задумываться, значит, надо заканчивать. Это раз. Во-вторых, я надеюсь, что я буду в спорте. Какую роль я буду играть, я пока не знаю. Надеюсь, что у меня будет тот инструмент, которым я буду как и в России, так и на Дальнем Востоке развивать спорт, потому что знания у меня колоссальные, я этого не скрываю. И это не просто слова, это так и есть, это подтверждено нашим результатом", - сказал он в пресс-центре ТАСС во Владивостоке.

Штыль на чемпионате мира - 2025 в Милане завоевал золотую медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Спортсмену 39 лет.