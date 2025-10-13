Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по футболу

В полуфиналах пройдут матчи Марокко - Франция и Аргентина - Колумбия

Редакция сайта ТАСС

Молодежная сборная Марокко по футболу © AP Photo/ Esteban Felix

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 октября. /ТАСС/. Стали известны все участники полуфиналов молодежного чемпионата мира по футболу (среди игроков не старше 20 лет). Соревнования проходят в Чили.

В первой полуфинальной паре сыграют сборные Франции и Марокко (15 октября, начало - 23:00 мск), во второй - команды Аргентины и Колумбии (16 октября, начало - 02:00 мск). 18 октября (начало - 22:00 мск) пройдет матч за третье место, финал молодежного чемпионата мира состоится 20 октября (начало - 02:00 мск).

Сборной Аргентины принадлежит рекорд по победам на молодежных чемпионатах мира, аргентинцы выигрывали титул шесть раз, последний - в 2007 году. Сборная Франции побеждала на турнире в 2013 году. Наивысшим достижением колумбийцев являются бронзовые медали в 2003 году, марокканцы занимали четвертое место на турнире в 2005-м.