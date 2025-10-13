РУСАДА проверило на допинг гребца Штыля

Спортсмен рассказал, что за пробами к нему домой пришли ранним утром

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило призера Олимпийских игр Ивана Штыля на допинг. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию гребного спорта на Дальнем Востоке.

"Позавчера ко мне приехали в 6 утра допинг-офицеры домой, взяли пробу анализов и улетели. Обычно во Владивосток они не прилетают, потому что меня проще найти в западной части России, и это дешевле им", - сказал он.

Штыль отметил, что работы по предотвращению применения допинга ведутся. "Я вижу, что работа ведется, допинг всегда есть в спорте, но борьба с ним ведется очень серьезно. Даже возьмем то, что я сейчас являюсь серебряным олимпийским призером, а не бронзовым, потому что спустя 9 лет вскрыли пробы всего нашего пьедестала и у литовца выявили допинг, и тем самым я свою медаль отдал своему товарищу испанцу, чему он очень был рад, потому что он уже закончил свою спортивную карьеру, а тут, оказывается, что он бронзовый призер", - рассказал спортсмен.

В августе россияне Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в Милане в каноэ-двойках на дистанции 500 м.