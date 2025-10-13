Паралимпиец Подпальная завоевала первую медаль ЧМ под флагом России

Россиянка стала бронзовым призером чемпионата мира по пауэрлифтингу

Тамара Подпальная © Matthew Lloyd/ Getty Images

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Тамара Подпальная завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира по пауэрлифтингу - первом турнире, на котором российские паралимпийцы выступают с национальными флагом и гимном. Соревнования проходят в Каире.

Подпальная стала первой россиянкой, завоевавшей медаль на турнире. Первое место заняла представительница Нигерии Эстер Оема, серебро завоевала Бесра Думан из Турции.

Подпальной 53 года, она является двукратной чемпионкой Паралимпийских игр (2000 и 2004), также завоевывало серебро на Играх в Пекине и Лондоне. Она побеждала на чемпионатах мира в 2002 и 2010 годах, а в 2006-м завоевывала серебряную награду. В 2012 году была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Чемпионат мира проходит в Каире с 11 по 18 октября. В состав сборной России вошли 24 спортсмена. В предыдущий раз российские паралимпийцы выступали под национальным флагом и с гимном на мировом первенстве по пауэрлифтингу в 2019 году.