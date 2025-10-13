Каноист Штыль рассказал, что надеется на допуск россиян во всех видах спорта

По словам призера Олимпийских игр, он рассчитывает, что спорт будет вне политики

Иван Штыль © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль надеется на допуск российских спортсменов во всех соревнованиях в новом сезоне. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию гребного спорта на Дальнем Востоке.

Штыль не получил допуск на участие в Олимпиаде в Париже от специальной комиссии Международного олимпийского комитета.

"Я надеюсь, что сотрудничество у нас будет со всеми странами, и спорт будет вне политики, как и был раньше. И мы будем допускаться на все соревнования и будем участвовать - все виды спорта во всех соревнованиях по всем календарям. Честно, у меня такое желание, потому что мы этого достойны", - сказал он.

Штыль отметил, что у сборной России начался учебно-тренировочный сбор нового сезона. "Я туда еще не поехал, потому что, как правило, я начинаю с ноября. Мне все-таки надо чуть больше времени для восстановления. Соревнования у нас в этом сезоне начнутся очень рано по нашему календарю. Уже в апреле будут отборочные соревнования на кубки мира, которых будет в этом году у нас три. Я надеюсь, что нас допустят до всех трех. Также у нас чемпионат Европы и чемпионат мира в этом сезоне тоже запланированы, и я также надеюсь, что нас будут допускать, потому что всегда у нас стоит вопрос о стране проведения. Она дает разрешение на данный момент", - сказал спортсмен.

Штыль на чемпионате мира - 2025 в Милане завоевал золотую медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Спортсмену 39 лет.