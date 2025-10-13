Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЗимние олимпийские виды спорта

Олимпийского чемпиона Третьякова вернули в сборную России по скелетону

С середины сентября 40-летний спортсмен входит в резервный состав национальной команды
Редакция сайта ТАСС
05:34

Александр Третьяков

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Олимпийского чемпиона 2014 года Александра Третьякова вернули в сборную России по скелетону. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

С середины сентября 40-летний Третьяков входит в резервный состав сборной России.

В конце марта Третьяков занял 10-е место на чемпионате России, столь невысокий результат спортсмен объяснил тогда возникшими незадолго до соревнований проблемами со здоровьем. После этого его не включили в состав национальной команды на сезон-2025/26.

В активе Третьякова есть также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере, одна золотая, пять серебряных и три бронзовые награды чемпионатов мира. Третьяков дважды побеждал в общем зачете Кубка мира.

Первым официальным стартом в новом сезоне для отечественных скелетонистов станет Кубок России, который пройдет на олимпийской трассе в Сочи в начале ноября. 

Зимние олимпийские виды спорта