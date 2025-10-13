Олимпийского чемпиона Третьякова вернули в сборную России по скелетону
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Олимпийского чемпиона 2014 года Александра Третьякова вернули в сборную России по скелетону. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
С середины сентября 40-летний Третьяков входит в резервный состав сборной России.
В конце марта Третьяков занял 10-е место на чемпионате России, столь невысокий результат спортсмен объяснил тогда возникшими незадолго до соревнований проблемами со здоровьем. После этого его не включили в состав национальной команды на сезон-2025/26.
В активе Третьякова есть также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере, одна золотая, пять серебряных и три бронзовые награды чемпионатов мира. Третьяков дважды побеждал в общем зачете Кубка мира.
Первым официальным стартом в новом сезоне для отечественных скелетонистов станет Кубок России, который пройдет на олимпийской трассе в Сочи в начале ноября.