Александрова впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA

В обновленном рейтинге спортсменка занимает 10-е место

Екатерина Александрова © Han Myung-Gu/ Getty Images

ТАСС, 13 октября. Россиянка Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Александрова поднялась с 11-го на 10-е место. На прошедшей неделе россиянка дошла до третьего круга турнира WTA в Ухане, уступив американке Джессике Пегуле. Первая ракетка России Мирра Андреева опустилась с пятой на шестую строчку мирового рейтинга.

Лидером рейтинга остается Арина Соболенко из Белоруссии (10 400). В тройке лучших также представительница Польши Ига Свёнтек (8 768) и американка Коко Гауфф (7 873).

Из россиянок в топ-100 также входят Людмила Самсонова (18), Диана Шнайдер (19), Вероника Кудерметова (31), Анна Калинская (37), Анастасия Павлюченкова (50), Анастасия Потапова (53), Анна Блинкова (73), Полина Кудерметова (75) и Анастасия Захарова (80).

Александровой 30 лет. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.