Гимнастка Калмыкова рассказала, что пока не особо волнуется в ожидании ЧМ

Чемпионат мира в Джакарте станет для спортсменки первым международным стартом такого масштаба

Анна Калмыкова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Обладательница двух золотых медалей чемпионата России по спортивной гимнастике Анна Калмыкова пока не особо волнуется в ожидании мирового первенства в Индонезии, который станет для нее первым международным стартом такого уровня. Об этом гимнастка рассказала ТАСС.

На чемпионате России в Сириусе, который завершился 4 октября, Калмыкова неудачно выступила в финале личного многоборья, став шестой, но сумела реабилитироваться в последующие два дня, выиграв золото в упражнениях на бревне и в опорном прыжке, а также серебро в вольных упражнениях.

"Чемпионат мира в Джакарте станет для меня первым международным стартом такого масштаба, - рассказала Калмыкова. - Хотелось бы пройти его достойно, уверенно и без падений. Конечно, хочется попасть в призы, но соперницы будут серьезные. Пока я не особо волнуюсь в ожидании турнира, но потом, скорее всего, меня будет немножко потряхивать, я буду переживать".

Весной на Кубке России в Новосибирске Калмыкова одержала победу в личном многоборье, в вольных упражнениях и в опорном прыжке, а также была третьей в упражнениях на бревне.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские и белорусские гимнасты будут выступать на этом турнире в нейтральном статусе. Кроме Калмыковой, в заявку были включены еще три российские спортсменки: Ангелина Мельникова, Людмила Рощина и Лейла Васильева.