Marca: сборные Испании и Аргентины могут сыграть Финалиссиму в Катаре

По данным источника, встреча запланирована на 28 марта

Стадион "Лусаил" © Сергей Бобылев/ ТАСС

МАДРИД, 13 октября. /ТАСС/. Сборные Испании и Аргентины по футболу могут сыграть Финалиссиму на стадионе "Лусаил" в Катаре. Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, встреча запланирована на 28 марта. "Лусаил" является предпочтительным вариантом благодаря благоприятному климату и расположению основной резиденции президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в столице Катара. На стадионе "Лусаил" в 2022 году сборная Аргентины выиграла у сборной Франции в финале чемпионата мира.

Финалиссима состоит из одного матча, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки в 2024 году, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0), испанцы в 2024 году стали чемпионами Европы, победив в финале англичан (2:1).