Чесноков считает, что Александрова заслуженно попала в топ-10 рейтинга WTA

По мнению эксперта, теннисистка проводит лучший сезон в карьере

Екатерина Александрова © Wang He/ Getty Images

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова проводит хороший сезон, поэтому она заслуженно попала в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Александрова заняла десятое место в обновленном рейтинге WTA.

"Александрова заслуженно попала в топ-10. Она проводит очень хороший сезон, наверное, лучший в карьере. Для любого игрока попадание в десятку - это важное событие, я очень за нее рад", - сказал Чесноков.

Александровой 30 лет. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.