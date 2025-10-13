Бовилье оценил голевой пас Овечкина в победном матче с "Рейнджерс"

"Вашингтон" одержал победу со счетом 1:0 в матче НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Нападающий "Вашингтона" Энтони Бовилье похвалил капитана команды Александра Овечкина за голевую передачу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс" (1:0). Комментарий Бовилье приводит пресс-служба "Вашингтона".

"Это был один из тех розыгрышей, где нужно просто немного открыться у ворот. У Овечкина не было возможности пробить по воротам, но он нашел мою клюшку, и это был один из тех моментов, когда ты рад заброшенной шайбе. Это был хороший розыгрыш, Овечкин здорово увидел меня. И, как я уже сказал, это был тот случай, когда ты был счастлив, что все получилось", - сказал Бовилье.

Овечкин набрал второе очко в сезоне, ранее он отметился передачей в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:2). В следующем матче "Вашингтон" 15 октября примет "Тампу".