Участник трех Олимпиад гимнаст Белявский пока не планирует завершать карьеру

По словам 33-летнего спортсмена, он доволен результатом на чемпионате России в Сириусе

Редакция сайта ТАСС

Давид Белявский © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский, принимавший участие в Олимпиадах 2012, 2016 и 2021 годов, пока не планирует завершать свою спортивную карьеру. Об этом 33-летний спортсмен рассказал ТАСС.

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходил с 30 сентября по 4 октября в Сириусе, Белявский занял второе место в упражнении на коне и седьмое - в упражнениях на брусьях. "Я доволен результатом, доволен, что я все еще могу бороться за медали. Поэтому для меня это хороший результат", - отметил гимнаст.

"Говорить о том, что прошедший чемпионат России для меня стал последним, нельзя. Будем пробовать. Посмотрим, как у меня со здоровьем будет, насколько я смогу подготовиться. Неподготовленный я, конечно, не буду приезжать. Загадывать сейчас не хочу", - добавил Белявский.

"С введением новых правил стало полегче для меня, потому что раньше мы должны были сделать на том же коне 10 элементов, а сейчас их сократили до восьми, и я два сложных элемента из своей программы убрал. Но есть и минусы, потому что раньше некоторые ребята не могли сделать 10 сложных элементов, а теперь плюс-минус наши базы сравнялись", - заключил спортсмен.

Белявский - обладатель золотой медали Игр в Токио в командном первенстве, в его активе также серебряная и бронзовая медаль Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, семь медалей высшего достоинства европейских первенств.