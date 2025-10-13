Федор Емельяненко рассказал о несостоявшемся реванше с Филиповичем

Первый поединок между бойцами состоялся в 2005 году

Федор Емельяненко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 13 октября. Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко мог провести новый поединок с хорватом Мирко Филиповичем. Об этом россиянин рассказал "Спорт-Экспрессу".

Первый бой состоялся 28 августа 2005 года и завершился победой Емельяненко.

"Был разговор о реванше нашем с Мирко. На меня выходили не так давно, одна организация - чтобы провести наш бой в Японии спустя 20 лет. Но, к сожалению, по техническим причинам не получилось этого сделать", - сказал Емельяненко.

Емельяненко 49 лет. На его счету 40 побед и 7 поражений. Он завершил спортивную карьеру в феврале 2023 года.