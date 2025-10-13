Федор Емельяненко рассказал о несостоявшемся реванше с Филиповичем
Редакция сайта ТАСС
08:01
ТАСС, 13 октября. Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко мог провести новый поединок с хорватом Мирко Филиповичем. Об этом россиянин рассказал "Спорт-Экспрессу".
Первый бой состоялся 28 августа 2005 года и завершился победой Емельяненко.
"Был разговор о реванше нашем с Мирко. На меня выходили не так давно, одна организация - чтобы провести наш бой в Японии спустя 20 лет. Но, к сожалению, по техническим причинам не получилось этого сделать", - сказал Емельяненко.
Емельяненко 49 лет. На его счету 40 побед и 7 поражений. Он завершил спортивную карьеру в феврале 2023 года.