Россиянка Тихонова в паре с украинкой выиграла теннисный турнир в США

Анастасия Тихонова и Валерия Страхова в финале победили австралийку Оливию Гадеки и польку Оливию Линсер

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова выиграли парный турнир Международной федерации тенниса (ITF) категории W 100, прошедший в Эдмонде (штат Оклахома, США).

В финале теннисистки играли против австралийки Оливии Гадеки и польки Оливии Линсер. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 1:0 (10:8).

Тихоновой 24 года, она завоевала 5 титулов ITF в одиночном разряде и 20 в парном. В парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 100-е место. В одиночном рейтинге идет 335-й.

Страховой 30 лет, на ее счету 13 титулов ITF в одиночном разряде и 47 в парном. Ранее она выступала на соревнованиях в паре с другой россиянкой - Ириной Хромачевой. В парном рейтинге WTA Страхова занимает 146-е место, в одиночном - 329-е.

Турнир в Эдмонде относится ко второму по значимости женскому профессиональному теннисному туру и проводится на покрытии "хард", призовой фонд соревнования - $100 тыс.