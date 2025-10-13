Брылин отреагировал на информацию о переломе руки у хоккеиста Дадонова

Российский форвард "Нью-Джерси" получил травму в матче против "Каролины"

Тренер "Нью-Джерси" Сергей Брылин © AP Photo/ Noah K. Murray

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Евгений Дадонов является опытным и мастеровитым игроком, поэтому в команде надеются, что ему не потребуется много времени на восстановление после травмы. Об этом ТАСС рассказал тренер команды Сергей Брылин.

Хоккеист получил травму в первом матче "Нью-Джерси" в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 с "Каролиной" (3:6). Журналистка сайта НХЛ Аманда Стейн сообщила, что Дадонову диагностировали перелом руки.

"Тут может быть несколько недель, месяц [на восстановление]. Как я понимаю, скорее всего, у него была трещина. Надеюсь, ему не так много времени нужно будет на восстановление, - сказал Брылин. - Он мастеровитый, умный хоккеист с большим опытом. Этим летом наш менеджмент и руководство уделяли время глубине состава, и Евгений нам добавил этой глубины с его мастерством, пониманием и опытом. Нам таких хоккеистов не хватало".

36-летний Дадонов играет за "Нью-Джерси" с этого сезона. Ранее в НХЛ он выступал за "Даллас", "Вегас", "Флориду", "Оттаву" и "Монреаль". Всего в НХЛ форвард провел 618 игр, набрав 361 (163 голов + 198 результативных передач) очко. Дадонов является чемпионом мира 2014 года.