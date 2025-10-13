Российские гимнастки заняли второе место на турнире FIG в Японии

Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус стали вторыми в общем зачете клубного чемпионата мира по художественной гимнастике

Мария Борисова © Арина Антонова/ ТАСС

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Россиянки Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус показали второй результат в общем зачете клубного чемпионата мира по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Токио под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Россиянки, которые представляют школу "Небесная грация", набрали 324,100 балла. Победу одержали представительницы школы Ирины Дерюгиной из Украины (326,150), третьей стала команда из США Burlo/Pacific (319,350).

Клубный чемпионат мира Aeon Cup проходил с 10 по 13 октября. Он стал первым турниром для представительниц российской художественной гимнастики, на котором они выступали в нейтральном статусе. В предыдущий раз представительницы этого вида спорта из России участвовали на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в феврале 2022 года - на этапе Гран-при в Москве.

В 2022 году Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров из-за ситуации на Украине. В 2023 году россияне и белорусы получили право выступать на турнирах FIG в нейтральном статусе.