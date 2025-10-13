Певица Клавдия выступит при передаче огня организаторам Олимпиады 2026 года

Церемония состоится 4 декабря на стадионе "Панатинаикос"

Клавдия © Harold Cunningham/ Getty Images

АФИНЫ, 13 октября. /ТАСС/. 23-летняя греческая певица Клавдия, участница проходившего в мае конкурса "Евровидение-2025", выступит 4 декабря на афинском стадионе на церемонии передачи Олимпийского огня организаторам зимней Олимпиады 2026 года в Италии. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

По его словам, президент НОК Греции Исидорос Кувелос встретился в олимпийском комитете с популярной певицей, которая представляла Грецию на последнем конкурсе песни "Евровидение" в швейцарском Базеле, и объявил, что "Клавдия, любимица всех греков, и особенно молодежи выступит на церемонии передачи Олимпийского огня оргкомитету зимних Олимпийских игр", которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Кувелос отметил, что Олимпийский огонь для зимних Олимпийских игр в Италии будет зажжен 26 ноября на торжественной церемонии в Древней Олимпии, а 4 декабря он будет передан организаторам Олимпиады на афинском беломраморном стадионе "Панатинаикос". "Олимпийский огонь - это не просто огонь, это то, что он в себе хранит: ценности, уважение, дружбу, совершенство, мир, солидарность, - сказал президент НОК. - Все это передает наша страна через руки каждого факелоносца, чтобы достичь города и страны, которые организуют Олимпийские игры, и вдохновить молодежь и весь мир олимпийскими ценностями, зародившимися в нашей стране. От имени Национального олимпийского комитета Греции я хочу от всего сердца поблагодарить Клавдию за то, что она сразу же согласилась принять участие в церемонии", - сказал Кувелос, подчеркнув, что "певица любит спорт и сама была спортсменкой".

По словам президента НОК, Клавдия сначала выступит на предварительном концерте на афинском стадионе перед началом церемонии передачи Олимпийского огня, а в конце ее исполнит песню "Астеромата" ("Глаза как звездочки"). Певица поблагодарила Кувелоса за возможность выступить на столь важном для Греции мероприятии. "От всего сердца благодарю вас за оказанную честь принять участие в этой очень важной церемонии. Быть ее частью - большая радость. Я очень счастлива и с нетерпением жду этого мероприятия, которое также станет очень важным моментом в моей карьере", - сказала исполнительница.

Песня на исторические темы

Клавдия заняла 6-е место на конкурсе "Евровидение-2025" с песней "Астеромата", в которой, по словам самой певицы, в иносказательной форме затрагивается тема геноцида понтийских (причерноморских) греков в Османской империи. После негативных реакций в ряде турецких СМИ перед конкурсом официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис заявил, что песня, отобранная Грецией для "Евровидения-2025", "не содержит никаких оскорбительных упоминаний ни в отношении кого-либо, ни в отношении каких-либо исторических событий".

После зажжения 26 ноября Олимпийского огня для зимней Олимпиады в Древней Олимпии состоится эстафета Олимпийского огня на греческой земле, которая будет проходить до 4 декабря. Ее маршрут по территории Греции продлится 9 дней, охватит 2 200 км, пересечет 23 префектуры и 7 регионов страны. В его рамках состоятся 36 местных церемоний встречи Олимпийского огня. Эстафета, в которой примут участие около 450 факелоносцев, пройдет через населенные пункты Пиргос, Амалиада, Калаврита, Патры, Агринио, Карпениси, Каламбака, Мецово, Козани, Кастория, Флорина, Науса, Серре, Драма, Салоники, Ламия, Арахова, Ливадия, Афины и завершится на столичном стадионе "Панатинаикос" 4 декабря 2025 года. Там состоится церемония передачи огня оргкомитету игр "Милан - Кортина-д'Ампеццо".