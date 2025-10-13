Дегтярев прокомментировал переизбрание Миронова в федерации туризма

Сергей Миронов с 2013 года возглавляет Федерацию спортивного туризма России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Работа председателя партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова во главе Федерации спортивного туризма России заслуживает благодарности. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В понедельник Миронова единогласным решением переизбрали президентом Федерации спортивного туризма России. Он возглавляет ее с 2013 года.

"Поздравляю Сергея Михайловича Миронова с избранием на пост президента Федерации спортивного туризма России на очередной срок, - сказал Дегтярев. - Служение России, которым вы занимаетесь в Государственной думе, высоко оценено избирателями и президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. То, что вы находите время для управления крупной спортивной федерацией, заслуживает особой благодарности. Как говорит президент, мы обязаны поддерживать тех, кто уже выбрал спорт, важны правильное воспитание, грамотная, ответственная работа тренеров и наставников, чтобы регулярные спортивные нагрузки, ответственное отношение к своему здоровью стали для подрастающих поколений действительно нормой жизни, здоровье детей - это будущее страны".

"От всего спортивного сообщества поздравляю участников съезда Федерации спортивного туризма России, профессионалов и любителей этого вида спорта со 130-летием появления в Российской империи первой профильной организации. Спортивный туризм продолжает активно развиваться в современной России. Результат на табло: уже более 1,1 млн зарегистрированных занимающихся этим видом спорта, что позволяет ему входить в десятку самых популярных. С 2019 года спортивный туризм включен в программу "Президентских состязаний", и мы видим высокий интерес школьников. Уверен, очередные статистические данные покажут отличную динамику прироста", - добавил министр.

Также Дегтярев отметил, что этот вид спорта не подвержен санкционной политике. "Отдельно отмечу, что штаб-квартира Международной федерации спортивного туризма располагается в Москве, - сказал Дегтярев. - Этот вид спорта не подвержен внешнему давлению, санкционной политике, и наши победы сопровождаются поднятием государственного флага".

В понедельник Дегтярев вместе с Мироновым принял участие в награждении победителей рейтинга региональных федераций, вручил почетные знаки "Заслуженный путешественник России" и "За заслуги в развитии спортивного туризма", а также поздравил спортсменов - победителей соревнований на "Кубок ФСТР".