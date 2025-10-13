Выигравшая ЧМ по велоспорту россиянка рассказала о демарше соперницы из Литвы

Дайва Рагажинскене отказалась встать рядом с россиянкой Дарьей Правиловой на пьедестале почета для общего фото на любительском чемпионате мира в дисциплине "грэвел"

Редакция сайта ТАСС

Литовская велогонщица Дайва Рагажинскене © Bryn Lennon/ Getty Images

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российская велосипедистка Дарья Правилова, выигравшая любительский чемпионат мира в дисциплине "грэвел", после финиша столкнулась с неуважительным отношением к себе со стороны литовки Дайвы Рагажинскене, занявшей второе место. Об этом Правилова рассказала ТАСС.

Чемпионат мира по грэвелу (велогонкам по дорогам с гравийным или грунтовым покрытием) проходил с 11 по 12 октября в Нидерландах. Правилова стала первой в любительской гонке для спортсменок в возрасте от 35 до 39 лет. "На чемпионат мира я изначально ехала за победой, программа-минимум - стать второй или третьей, - рассказала спортсменка. - Это один из главных моих успехов в любительском велоспорте, я целенаправленно готовилась к этому чемпионату мира в течение двух месяцев после того, как приняла решение выступить там. Сначала я участвовала в гонке Sea Otter в Испании вместе с профессионалами, потом у меня был еще один серьезный старт в этой стране. Все эти поездки я оплачиваю сама".

"Перед тем, как выйти на призовой подиум, нам рассказали, что за чем следует в церемонии награждения, и в конце мы должны были встать на первую ступеньку для общего фото. В итоге я всех приглашаю, а она [литовка] помотала головой. Никаких разговоров у меня с ней вообще не было. С другими спортсменкам никаких проблем в общении у меня не было, в мире спорта, по моему мнению, таких проблем быть не должно. Например, бельгийка [Эльке Тимперман], которая была третьей, меня наоборот подбодрила, когда литовка отказалась вставать рядом со мной", - добавила Правилова.

"В соцсетях был еще буллинг по этой теме, мои друзья посмотрели сторис этой девушки, которая заняла второе место, и она репостила сторисы своих сокомандников, как я понимаю. И они обсуждали мои фотографии, сделанные в конце прошлого года, где я у себя в квартире кручу станок в велотрусах с надписью Russia national team. По их мнению, мне нельзя было демонстрировать эту надпись. У меня есть скрины с их подписями, что Россия - это страна-агрессор, и люди надеются, что меня дисквалифицируют. Но они не учитывают тот факт, что я любитель, у меня нет нейтрального статуса, и ко мне нельзя предъявлять требования, как к профессиональным спортсменам - нейтралам", - отметила собеседница ТАСС.

Правилова рассказала, что до 19 лет профессионально занималась шоссейным велоспортом. "Карьера у меня не задалась по многим причинам, мне пришлось завязать с большим спортом, но потом пять лет назад судьба сложилась так, что я вновь села на велосипед. Планирую в следующем году продолжить выступать на международных соревнованиях и попробовать себя в компании элитных спортсменов. Грэвел дает мне возможность без участия федерации попробовать соревноваться с лучшими в мире в этой дисциплине", - заключила спортсменка.