"Монреаль" продлил контракт с лучшим новичком прошлого сезона НХЛ Хатсоном

ОТТАВА, 13 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" подписал новый контракт с канадским защитником Лэйном Хатсоном. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2034 года. Оно начнет действовать с сезона-2026/27, когда истечет прежний контракт. По новым условиям канадец за год будет зарабатывать $8,85 млн.

Хатсону 21 год. Он был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ в 2022 году под общим 62-м номером. В прошлом сезоне Хатсон выиграл "Колдер Трофи" - награду, которая присуждается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ. Защитник стал лучшим бомбардиром-новичком с 66 очками (6 голов + 60 передач) в 82 матчах и помог команде впервые с 2021 года выйти в плей-офф. В первом раунде "Монреаль" проиграл "Вашингтону" (1-4).