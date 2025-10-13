Шнайдер вышла во второй круг турнира в Нинбо, прервав серию из трех поражений

Российская теннисистка победила в двух сетах Ван Сиюй из Китая

Диана Шнайдер © Hector Vivas/ Getty Images

ШАНХАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла китаянку Ван Сиюй в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Шнайдер, посеянной под 7-м номером. Ван Сиюй попала в основную сетку соревнования благодаря специальному приглашению от организаторов (wild card). Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между представительницами Чехии Каролиной Муховой и Маркетой Вондроушовой, которые выступают на турнире без номера посева.

Для Шнайдер это первая победа за четыре матча. Ранее российская теннисистка проиграла во втором круге турниров в Сеуле и Пекине, а также на старте соревнования в китайском Ухане.

Шнайдер 21 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующей победительницей турнира является Дарья Касаткина, которая с марта представляет Австралию.