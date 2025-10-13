Сборная Узбекистана потерпела первое поражение под руководством Каннаваро

Футболисты команды Узбекистана уступили сборной Уругвая

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро © Justin Setterfield/ Getty Images

ТАСС, 13 октября. Сборная Узбекистана по футболу впервые проиграла после назначения итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера.

В понедельник сборная Узбекистана со счетом 1:2 потерпела поражение от команды Уругвая в товарищеском матче. Встреча прошла в Малайзии.

Этот матч стал вторым для итальянца Каннаваро в роли главного тренера сборной Узбекистана. Он возглавил национальную команду 6 октября. В первой встрече сборная Узбекистана в товарищеской игре переиграла команду Кувейта (2:0).

Ранее сборная Узбекистана впервые отобралась на чемпионат мира. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.