Хоккеист Голдобин вернулся в состав СКА после двух пропущенных матчей

Форвард пропустил игры против "Локомотива" и "Автомобилиста"

Нападающий СКА Николай Голдобин © Арина Антонова/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Российский нападающий Николай Голдобин вошел в состав петербургского СКА на домашний матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского "Автомобилиста". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча начнется в 19:30 мск.

3 октября СКА проиграл в гостях московскому "Спартаку" (1:3). После игры главный тренер петербургской команды Игорь Ларионов раскритиковал игру Голдобина, заявив, что форвард не проявляет бойцовских качеств. Позднее Годобин пропустил гостевые игры с ярославским "Локомотивом" (2:4) и "Автомобилистом" (1:2 ОТ). Ларионов объяснил это тем, что форвард проиграл конкуренцию в составе.

Голдобин перешел в СКА в минувшее межсезонье. За петербургскую команду нападающий провел 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 2 шайбы и сделав 6 результативных передач.