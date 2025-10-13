Семья пропавшего в Босфоре пловца обратилась в Генпрокуратуру РФ

Семья просит усилить поиски сына

Редакция сайта ТАСС

Босфор © Levent Kulu/ Getty Images

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Галина Свечникова, мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова, обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой усилить поиски сына. Об этом она сообщила ТАСС.

"Мы подали заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы попытаться усилить поиски", - сказала собеседница агентства.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Россиянин не появился на фишине.