ЧП с российским пловцом в Турции

Семья пропавшего в Босфоре пловца обратилась в Генпрокуратуру РФ

Семья просит усилить поиски сына
16:02

Босфор

© Levent Kulu/ Getty Images

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Галина Свечникова, мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова, обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой усилить поиски сына. Об этом она сообщила ТАСС.

"Мы подали заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы попытаться усилить поиски", - сказала собеседница агентства.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Россиянин не появился на фишине. 

