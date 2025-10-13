TPK News: Станкович является фаворитом на пост тренера сборной Сербии

Наставник "Спартака" опережает в борьбе за назначение в сборную Сербии Милоша Милоевича ("Шарджа", ОАЭ) и Жарко Лазетича ("Маккаби", Тель-Авив, Израиль)

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Сергей Савостьянов/ ТАСС

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович является главным претендентом на аналогичную должность в сборной Сербии. Об этом cообщил портал TPK News.

По информации источника, Станкович опережает в борьбе за назначение на этот пост сербов Милоша Милоевича ("Шарджа", ОАЭ) и Жарко Лазетича ("Маккаби", Тель-Авив, Израиль). Отмечается, что возможное прекращение сотрудничества со "Спартаком" может повысить шансы Станковича занять вакантную должность в самое ближайшее время.

12 октября стало известно, что Драган Стойкович принял решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной Сербии после поражения в домашней игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команды Албании (0:1).

Станковичу 47 лет, он возглавляет "Спартак" с начала сезона-2024/25. До этого специалист работал в сербской "Црвене Звезде", венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории". В качестве игрока Станкович выступал за "Црвену Звезду", с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские "Лацио", в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и "Интер", где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды - Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 18 очков по итогам 11 туров. Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что руководство "Спартака" приняло решение оставить Станковича в должности наставника команды по итогам заседания совета директоров, которое прошло 6 октября.

Сборная Сербии располагается на 3-й позиции в турнирной таблице отборочной группы К чемпионата мира 2026 года. На ее счету 7 очков в 5 турах. Напрямую на мировое первенство отберется только победитель группы, команда, которая займет второе место, сыграет в стыковых матчах. До конца квалификационного турнира сербам предстоит провести три матча - 14 октября в гостях против команды Молдавии, 13 ноября на выезде со сборной Англии, 16 ноября дома против соперников из Латвии.