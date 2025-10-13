Система быстрого прохода на матч россиян будет доступна пользователям Max

На игру Россия - Боливия можно будет пройти без очереди с помощью фаст-трека от Max

Редакция сайта ТАСС

Футболисты сборной России © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Система быстрого прохода на товарищеский матч сборной России с командой Боливии в Москве будет доступна пользователям национального мессенджера Max. Об этом сообщила пресс-служба сборной России.

Матч сборной России и Боливии пройдет 14 октября на "ВТБ-Арене". На игру можно будет пройти без очереди с помощью фаст-трека от Max.

В ноябре фаст-трек будет также доступен на играх сборной в Санкт-Петербурге и Сочи. Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили 12 и 15 ноября соответственно.

10 октября сборная России обыграла в товарищеском матче команду Ирана со счетом 2:1.