Карпин не имеет информации по поводу смены спортивного гражданства Хайкиным

Ранее сообщалось, что вратарь отказался выступать за сборную России в пользу команды Норвегии

Редакция сайта ТАСС

© Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин не имеет информации по поводу смены спортивного гражданства вратарем Никитой Хайкиным. Об этом Карпин рассказал журналистам.

Читайте также

Колосков не считает потерей отказ Хайкина играть за сборную России

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался выступать за сборную России в пользу команды Норвегии.

"У меня нет информации по поводу Никиты Хайкина. Так же, как вы узнали сегодня. Мне тренер вратарей Виталий Кафанов сказал. Не знаю, где он увидел", - сказал Карпин.

"Я лично не общался с Хайкиным. Вратари общаются с Кафановым. Мы не вызывали его давно. Если человек принял такое решение, то окей", - добавил тренер.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За норвежский "Будё-Глимт" вратарь выступает с 2019 года. Ранее Хайкин играл за израильские клубы "Бней-Иегуда" и "Хапоэль" из Кфар-Савы. В 2023 году он перешел в английский "Бристоль Сити", но не провел ни одного матча, после чего вернулся в "Будё-Глимт".