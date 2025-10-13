Молодежная сборная России сыграла вничью с белорусами в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Минске.

Забитым мячом в составе сборной России отметился Илья Ишков (69-я минута). У команды Белоруссии отличился Владислав Варакса (5).

10 октября сборная России уступила команде Белоруссии (0:2) в товарищеском матче.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.