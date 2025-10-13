Футболист ПАОКа Чалов начнет тренировки в общей группе 14 октября

4 октября ПАОК сообщил, что Чалов получил повреждение бедра

Футболист ПАОКа Федор Чалов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский нападающий Федор Чалов начнет тренировки в общей группе греческого ПАОКа 14 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

4 октября ПАОК сообщил, что Чалов получил повреждение бедра.

"С Федором все в порядке, с завтрашнего дня он будет на 100% тренироваться с командой", - сказал собеседник агентства.

Чалову 27 лет, он выступает за ПАОК с августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей, в которых забил 3 мяча.