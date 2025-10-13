Футболисты Кабо-Верде впервые отобрались на чемпионат мира

Сборная Кабо-Верде обыграла команду Эсватини и стала победителем отборочной группы

ТАСС, 13 октября. Сборная Кабо-Верде со счетом 3:0 обыграла команду Эсватини в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть первенства.

Голами у победителей отметились Дайлон Роша Ливраменту (54-я минута), Уилли Семеду (54) и Стопира (90+1). Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Команда Кабо-Верде выиграла группу с 23 очками по итогам 10 туров. Сборная Кабо-Верде впервые сыграет на чемпионате мира.

Сборная Кабо-Верде стала 22-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира и Ганы.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.