Клуб НБА "Милуоки" подписал контракт со вторым братом Янниса Адетокунбо

Впервые в истории НБА трое родных братьев одновременно находятся в активном составе одной команды

Редакция сайта ТАСС

Алекс (слева), Яннис (второй справа) и Танасис (крайний справа) Адетокунбо © Arturo Holmes/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки" подписал контракт с Алексом Адетокунбо, который является братом грека Янниса Адетокунбо. Об этом сообщает журналист ESPN Шамс Чарания.

За "Милуоки" с нынешнего сезона также будет выступать Танасис Адетокунбо. Это первый случай в истории НБА, когда трое родных братьев одновременно находятся в активном составе одной команды.

Яннису Адетокунбо 30 лет, он играет за "Милуоки" с 2013 года. В составе команды стал чемпионом НБА в 2021 году и был признан самым ценным игроком финальной серии. Дважды он становился самым ценным игроком регулярного чемпионата (2019, 2020).

Алексу Адетокунбо 24 года, ранее он выступал за испанскую "Мурсию", литовский "Мажейкяй", черногорскую "Подгорицу", греческие ПАОК и "Арис", а также клубы низших североамериканских лиг.