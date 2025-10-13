Нападающий "Колорадо" Ничушкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Россиянин отдал результативную передачу в победном матче с "Баффало"

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин © Richard Rodriguez/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин сделал результативный пас в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Баффало".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Колорадо". Заброшенными шайбами в составе "Колорадо" отметились Натан Маккиннон (4-я и 32-я минуты) и Кэйл Макар (25), которому ассистировал Ничушкин. У "Баффало" отличился Тэйдж Томпсон (17).

30-летний Ничушкин набрал первое очко в сезоне. В прошлом сезоне на его счету было 34 очка (21 шайб + 13 передач) в 43 матчах.

"Колорадо" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 7 очков после 4 матчей. "Баффало" занимает последнее, 16-е место на Востоке, не набрав очков после 3 игр.

В следующем матче "Баффало" на везде сыграет с "Оттавой" 16 октября. "Колорадо" 17 октября проведет матч в гостях с "Коламбусом".