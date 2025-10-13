Заварухин допустил, что Голышев сыграет в гостевом матче с "Авангардом"

Матч в Омске пройдет на следующий день после завершения дисквалификации за допинг

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев © Егор Алеев/ ТАС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин допустил, что нападающий екатеринбургской команды Анатолий Голышев сыграет в гостевом матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским "Авангардом". Об этом специалист заявил журналистам.

"Кто сказал, что мы не взяли с собой Голышева на выездные матчи? Пока у него действует дисквалификация. Сыграет ли с "Авангардом"? Возможно", - сказал Заварухин.

23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции. 25 сентября прошли слушания с участием Голышева и представителей Российского антидопингового агентства, по итогам которых хоккеист был дисквалифицирован на полгода с момента обнаружения запрещенного вещества. Голышев сможет принимать участие в матчах КХЛ с 18 октября. 29 сентября он возобновил тренировки. "Автомобилист" сыграет против "Авангарда" 19 октября.

Голышеву 30 лет, в прошлом регулярном чемпионате хоккеист провел 52 матча, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи. В семи играх плей-офф 30-летний форвард отметился голом и результативным пасом. В КХЛ он выступал только за "Автомобилист". В сезоне-2021/22 провел 15 игр в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс".