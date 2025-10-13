Глава WADA заявил об изъятии 800 млн доз допинга после операции в Европе

Было обнаружено 40 тонн запрещенных веществ и закрыты 35 подпольных лабораторий

Глава WADA Витольд Банька © Luke Walker/ Getty Images

ТАСС, 13 октября. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что было изъято 800 млн доз запрещенных веществ и стероидов после масштабной операции в Европе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"На европейском рынке изъято 800 миллионов доз допинговых веществ и стероидов. В результате операции было обнаружено 40 тонн запрещенных веществ и закрыты 35 подпольных лабораторий. Это серьезный удар по черному рынку допинга, особенно в сфере фитнеса и спортзалов, где эта проблема растет", - написал Банька.

WADA выиграло грант Европейского союза на укрепление потенциала расследовательских отделов континентальных национальных антидопинговых организаций и правоохранительных органов в 2022 году.