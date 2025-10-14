Две шайбы Михеева принесли "Чикаго" победу над "Ютой" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев © AP Photo/ Erin Hooley

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Чикаго" Илья Михеев забросил две шайбы в ворота "Юты" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Илья Михеев (30-я и 60-я минуты) и Андре Бураковски (49). У проигравших отличился Джон-Джейсон Петерка (42).

Михеев набрал первые очки в новом сезоне НХЛ. Российские защитники "Юты" Михаил Сергачев и Дмитрий Симашев не набрали очков.

"Чикаго" после трех поражений на старте одержал первую победу в сезоне, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с тремя очками. "Юта" идет на последней, восьмой строчке, имея в активе два очка.

В следующем матче "Чикаго" в ночь на 16 октября по московскому времени в гостях сыграет с "Сент-Луисом", "Юта" в этот же день примет "Калгари".