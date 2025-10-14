Нападающий "Миннесоты" Капризов забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

Его команда в серии буллитов обыграла "Лос-Анджелес"

Нападающие "Миннесоты" Мэтт Болди и Кирилл Капризов © AP Photo/ Matt Krohn

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил третью шайбу в сезоне, отличившись в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Лос-Анджелесом".

"Миннесота" одержала победу в серии буллитов, основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе победителей шайбы забросили Джаред Сперджен (15-я минута), Капризов (17) и Мэтт Болди (17), победный буллит реализовал Марко Росси. У проигравших отличились Кевин Фиала (44), Куинтон Байфилд (47) и Адриан Кемпе (60).

Российский форвард "Миннесоты" Владимир Тарасенко отметился двумя передачами, в том числе в эпизоде с шайбой Капризова. Дебютный матч в НХЛ провел 21-летний российский нападающий "Миннесоты" Данила Юров.

Капризов набрал 7-е очко в сезоне, в активе россиянина теперь 3 шайбы и 4 передачи в 3 матчах. В сентябре Капризов подписал новый восьмилетний контракт с "Миннесотой". По нему игрок будет получать $17 млн за сезон, а за все время действия соглашения заработает $136 млн. Капризов стал рекордсменом НХЛ по этим показателям, превзойдя достижения немецкого форварда "Эдмонтона" Леона Драйзайтля ($14 млн за сезон) и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина ($124 млн за 13 лет).

"Миннесота" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 4 очка в 3 матчах. "Лос-Анджелес" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 3 очка после 4 встреч. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 15 октября в гостях сыграет с "Далласом", "Лос-Анджелес" двумя днями позднее примет "Питтсбург".