Голкипер "Флориды" Тарасов пропустил 3 шайбы в дебютном матче за клуб в НХЛ

Его команда уступила "Филадельфии"

Голкипер "Флориды" Даниил Тарасов и форвард "Филадельфии" Оуэн Типпетт © AP Photo/ Matt Rourke

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Российский голкипер "Флориды" Даниил Тарасов провел дебютный матч за клуб, пропустив три шайбы в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии".

"Флорида" проиграла "Филадельфии" со счетом 2:5. В составе победителей шайбы забросили Тайсон Фёрстер (9-я минута), Шон Кутюрье (36, 56), Бобби Бринк (58) и Кристиан Дворак (59). У проигравших отличились Сэм Райнхарт (40) и Сэм Беннет (51). Тарасов отразил 17 из 20 бросков по своим воротам, последние два гола "Флорида" пропустила в пустые ворота.

20-летний российский форвард "Филадельфии" Матвей Мичков не может набрать очки в третьем матче подряд. В предыдущем сезоне Мичков с 63 очками (26 шайб + 37 результативных передач) поделил второе место с Маклином Селебрини ("Сан-Хосе") в списке лучших бомбардиров среди новичков лиги. Партнер Мичкова по команде россиянин Никита Гребенкин также не набрал очков, отметившись одним броском.

"Филадельфия" одержала первую победу в сезоне и идет на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в активе 3 очка после 3 матчей. "Флорида" потерпела первое поражение и располагается на второй строчке Атлантического дивизиона, набрав 6 очков после 4 встреч.

В следующем матче "Флорида" в ночь на 16 октября в гостях сыграет с "Детройтом", "Филадельфия" днем позднее примет "Виннипег".