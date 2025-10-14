Хайруллин: "Шанхай" не стал принципиальным соперником для СКА

Обе команды играют в Петербурге

Форвард СКА Марат Хайруллин © Александр Щербак/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)"Шанхай Дрэгонс" не стал принципиальным соперником для СКА после переезда команды в Санкт-Петербург. Такое мнение ТАСС высказал нападающий СКА Марат Хайруллин.

7 августа "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". В сезоне-2025/26 клуб проводит домашние матчи на "СКА-Арене" в Петербурге, СКА играет в Ледовом дворце.

"Ощущения принципиальности противостояния с ними, конечно, нет, они только приехали и проводят первый год в Санкт-Петербурге, а СКА уже много лет в городе, и истинные наши болельщики всегда с нами, мы их чувствуем в каждом городе и на каждой арене, - сказал Хайруллин. - Акция с обменом атрибутики СКА на атрибутику "Шанхая" - это скорее пресс-служба так работает, хочет так завлечь болельщиков. Это больше для журналистов интересно, а так мы спокойно к этому относимся".

Он отметил, что игроки СКА не скучают по играм на "СКА-Арене" и им намного комфортнее играть в Ледовом дворце.

"Шанхай" занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ, имея 18 очков в активе. СКА находится на восьмом месте с 15 очками.