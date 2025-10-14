В "Нью-Джерси" рассказали, как шутили над трудным расписанием в сезоне НХЛ

Команда на старте чемпионата сыграет со многими лидерами лиги

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Нью-Джерси" получил тяжелое расписание на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что вызвало шутки в команде. Об этом ТАСС рассказал тренер команды Сергей Брылин.

В первых трех матчах "Нью-Джерси" проиграл "Каролине" (3:6), обыграл "Тампу" (5:3) и "Коламбус" (3:2).

"Если посмотрите наше расписание, то мы шутили в раздевалке, что может мы чем-то обидели НХЛ. У нас три игры на выезде - с "Каролиной", "Тампой" и "Коламбусом", а потом дома играем с "Флоридой" и "Эдмонтоном" (финалисты последних двух Кубков Стэнли), а затем попозже два раза встретимся с "Колорадо", - сказал Брылин. - Тут не до раскачки, нужно начинать с самого первого матча, и два очка в октябре одинаковы с очками в марте. Нужно из каждой игры выжимать максимальное количество очков".

"Мы летом обращали внимание, что вторая половина сезона нам совсем не удалась. Да, мы попали в плей-офф, но совсем непросто нам было этого добиться. Мы показали, как можем играть, задали себе высокую планку в игре с "Тампой", и нужно продолжать играть на том же уровне", - добавил он.