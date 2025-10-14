Гол Угальде помог сборной Коста-Рики обыграть команду Никарагуа в отборе ЧМ

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде © REUTERS/ Mayela Lopez

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Гол нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде помог сборной Коста-Рики победить команду Никарагуа в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Коста-Рики. В составе победителей голы забили Алонсо Мартинес (12-я и 28-я минуты), Угальде (49) и Франсиско Кальво (90+4). У проигравших отличился Жуниор Артега (26).

В другом матче сборная Гондураса на своем поле обыграла команду Гаити (3:0).

Сборная Коста-Рики занимает второе место в таблице группы C, набрав 6 очков в 4 матчах. Лидирует команда Гондураса, в активе которой 8 очков после 4 встреч. Футболисты из Никарагуа замыкают таблицу, набрав 1 очко в 4 играх.

В следующем матче сборная Коста-Рики 11 ноября в гостях сыграет с командой Гаити, а сборная Никарагуа тремя днями позднее встретится с командой Гондураса.