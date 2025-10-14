В сентябре нейтральный статус получили 20 российских гребцов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) в сентябре присвоила нейтральный статус 20 российским спортсменам. Об этом свидетельствуют документы ICF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Нейтральный статус получили Илья Базаров, Василий Берендяев, Сергей Бочков, Виктория Дружинина, Евгений Кадлубинский, Ирина Каргина, Ольга Касьянова, Анатолий Матвеев, Егор Мизонов, София Панова, Александр Польской, Евгений Савинов, Ника Секисова, Денис Шатравин, Александр Шившов, Александр Суханов, Павел Тыренко, Павел Веремеенко, Александр Видаков и Кирилл Завражин.

Всего за два года ICF присвоила нейтральный статус более чем 500 гребцам из России и Белоруссии.

Правление Международной федерации каноэ в апреле 2023 года приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Тогда же ICF создала независимую комиссию для рассмотрения всех заявок от россиян и белорусов, желающих выступать в качестве нейтральных спортсменов.