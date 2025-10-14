Хоккеист Сергачев рассказал о встрече с Байденом

Российский защитник отметил, что экс-глава Белого дома произвел впечатление собранного человека

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Andrew Harnik

ТАСС, 14 октября. Бывший президент США Джо Байден вживую производит впечатление абсолютно собранного человека. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта" Михаил Сергачев.

Сергачев вместе с другими игроками был на приеме у Байдена в Белом доме в 2022 году по случаю победы "Тампы" в Кубке Стэнли.

"Телесуфлер работал неправильно, из-за этого он сбивался и запинался, - сказал Сергачев. - Но главное впечатление - когда Байден выгнал из Овального кабинета почти всех, включая камеры, и сел с нами поговорить минут на тридцать. Очень интересно говорил. И нас расспрашивал. Я был в шоке. До этого смотришь по телевизору - он чуть ли не падает, двух слов связать не может. А вживую - абсолютно собранный человек, в полном порядке".

Сергачеву 27 лет, он перешел в "Юту" в июне 2024 года в результате обмена из "Тампы", за которую выступал с 2017 года и в составе которой стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.