Теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Китае

В первом круге она обыграла хорватку Антонию Рузич

Редакция сайта ТАСС

Вероника Кудерметова © Emmanuel Wong/ Getty Images

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова победила хорватку Антонию Рузич и вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Кудерметовой, которая участвует в турнире без номера посева. Рузич получила место в основной сетке после снятия Чжан Шуай. Во втором круге Кудерметова сыграет против итальянки Жасмин Паолини.

Кудерметовой 28 лет, она занимает 31-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021), в паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).

Рузич 22 года, она располагается на 70-й позиции мирового рейтинге. На счету хорватки нет ни одной победы на турнирах WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка дебютировала в 2025 году, проиграв в первом раунде Открытого чемпионата США.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 19 октября. Действующей победительницей турнира является представительница Австралии Дарья Касаткина, которая в финале обыграла россиянку Мирру Андрееву.