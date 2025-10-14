Шахматистка Шухман считает себя готовой к игре на взрослом уровне

Спортсменка стала чемпионкой России в возрасте 16 лет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Самая молодая чемпионка России по шахматам Анна Шухман считает себя готовой к игре на серьезном взрослом уровне. Такое мнение она высказала ТАСС.

"Турнир Grand Swiss в сентябре был моим первым опытом игры на серьезном взрослом турнире. Там я играла не очень хорошо, - сказала она.- Я всегда готова играть со взрослыми, но как это получится, уже другой вопрос. Когда я в форме, я вполне соответствую уровню взрослых турниров, но бывают провальные турниры, партии".

Шухман 16 лет, 12 октября она стала чемпионкой России. В этом году она также выиграла первенство мира среди спортсменок не старше 20 лет и Всемирную юношескую олимпиаду (до 16 лет).