Сергаева назвала достойным выступление гимнасток РФ в Японии

Россиянки Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус показали второй результат по итогам клубного чемпионата мира по художественной гимнастике

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Результаты, достигнутые российскими спортсменками на клубном чемпионате мира в Японии, свидетельствуют о готовности отечественных гимнасток к участию в международных турнирах. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

Россиянки Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус показали второй результат по итогам клубного чемпионата мира по художественной гимнастике (Aeon Cup), который проходил в Токио под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Россиянки, которые представляют школу "Небесная грация", набрали 324,100 балла. Победу одержали представительницы школы Ирины Дерюгиной с Украины (326,150), третьей стала команда из США Burlo/Pacific (319,350).

"Я относительно довольна первыми результатами, для Марии Борисовой, Ульяны Янус и Ксении Савиновой участие в Aeon Cup в статусе нейтральных атлетов стало важным профессиональным опытом", - считает Сергаева.

"Это был их первый международный старт под эгидой Международной федерации гимнастики, и он потребовал от спортсменок не только мастерства, но и психологической устойчивости. Девушки справились с задачей, выступили достойно и показали, что готовы к участию в международных турнирах", - заключила главный тренер сборной России.

Клубный чемпионат мира Aeon Cup проходил с 10 по 13 октября. Он стал первым турниром для представительниц российской художественной гимнастики, на котором они выступали в нейтральном статусе. В предыдущий раз представительницы этого вида спорта из России участвовали на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в феврале 2022 года - на этапе Гран-при в Москве.

В 2022 году Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров из-за ситуации на Украине. В 2023 году россияне и белорусы получили право выступать на турнирах FIG в нейтральном статусе.