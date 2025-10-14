Сычев не видит фаворитов после трети сезона РПЛ

В таблице лидирует ЦСКА, который опережает "Локомотив" и "Краснодар" на одно очко

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первая треть сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) не выявила очевидных фаворитов в борьбе за победу в чемпионате. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе московского "Локомотива" Дмитрий Сычев.

После 11 туров в таблице РПЛ с 24 очками лидирует ЦСКА. На одно очко меньше у "Локомотива" и "Краснодара", которые располагаются на второй и третьей позициях соответственно.

"Я не думаю, что можно как-то оценивать старт, потому что все меняется в таблице очень быстро, - сказал Сычев. - Все команды в доступности к призовым местам, большая плотность. ЦСКА своей игрой заслуженно находится на первом месте. Никаких неожиданностей нет, все по плану".

"Сейчас нет фаворитов, если честно, так как большая плотность в таблице. Каждый может обыграть каждого, все теряют очки. Поэтому назвать какого-то одного или трех фаворитов сложно. Все играют, все хотят победить, нет проходных матчей, будет интересно следить за такой интригой", - добавил он.