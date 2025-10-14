Капризов и Болди отметились редким достижением в истории "Миннесоты"

Форварды забросили две шайбы в большинстве в течение 20 секунд

Нападающие "Миннесоты" Мэтт Болди и Кирилл Капризов © AP Photo/ Darryl Webb

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Российский нападающий Кирилл Капризов и американский форвард Мэтт Болди забили третью по скорости пару шайб в большинстве в истории "Миннесоты".

В домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса" (4:3 Б) "Миннесота" дважды реализовала большинство за 20 секунд, что стало третьим результатом в истории франшизы.

Рекорд был установлен 5 ноября 2007 года в матче "Миннесоты" и "Эдмонтона" (5:2), тогда Пьеру-Марку Бушару и Кёртису Фостеру удалось забросить две шайбы в большинстве за 11 секунд. Такой же результат был достигнут 5 декабря 2014 года в игре против "Анахайма" (4:5), тогда за "Миннесоту" за 11 секунд в большинстве отличились Микко Койву и Зак Паризе.