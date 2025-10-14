Иванова назвала Дитятина флагманом мужской спортивной гимнастики СССР

Спортсмен скончался в возрасте 68 лет

Александр Дитятин, 1981 год © Валерий Зуфаров, Вячеслав Ун Да-син/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Александра Дитятина можно назвать флагманом мужской гимнастики в СССР. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Лидия Иванова.

Дитятин скончался на 69-м году жизни.

"Очень печально, что скончался Саша Дитятин, ему бы еще жить и жить. Он блестящий гимнаст, неоднократный олимпийский чемпион, - сказала Иванова. - Дитятин был все время на виду, интеллигентный и красивый мужчина".

"Для меня это очень больно, потому что этот спортсмен рос на моих глазах. Я помню его с тех пор, как только он попал в сборную страны, как он отстаивал честь родины на международных стартах. Это был флагман советской мужской гимнастики. Хочется выразить соболезнования его близким, очень печально", - добавила она.